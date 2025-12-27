Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ницца
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Ницце, Франция

Рокбрюн-Кап-Мартен
3
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
Оставить заявку
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ницце, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти