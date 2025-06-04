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Жильё в Villeneuve dAscq, Франция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Villeneuve dAscq, Франция
Квартира 1 спальня
Villeneuve dAscq, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$151,815
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Квартира 1 спальня в Villeneuve dAscq, Франция
Квартира 1 спальня
Villeneuve dAscq, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$152,243
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Villeneuve dAscq, Франция
Квартира 1 спальня
Villeneuve dAscq, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$152,243
Оставить заявку
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