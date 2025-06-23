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Жильё в Croix, Франция

квартиры
32
32 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$437,763
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$537,097
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$679,746
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Квартира 2 спальни в Croix, Франция
Квартира 2 спальни
Croix, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$319,024
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$485,120
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$421,592
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$433,143
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$691,874
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$426,213
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$443,538
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$473,570
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$710,354
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$541,717
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Квартира 1 спальня в Croix, Франция
Квартира 1 спальня
Croix, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$285,297
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Квартира 1 спальня в Croix, Франция
Квартира 1 спальня
Croix, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$275,710
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$564,818
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$530,167
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$467,794
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Квартира 2 спальни в Croix, Франция
Квартира 2 спальни
Croix, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$332,076
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$479,345
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$820,084
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$460,864
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Квартира 1 спальня в Croix, Франция
Квартира 1 спальня
Croix, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$191,622
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$866,286
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$564,818
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$483,965
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$811,999
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$431,988
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 1
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$843,185
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$831,634
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