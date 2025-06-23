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Виллы с видом на море в Grasse, Франция

Канны
19
Антиб
14
Мужен
13
Ле-Канне
6
Вилла Удалить
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5 объектов найдено
Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Вилла под реновацию, идеально расположенная на первой линии у моря на мысе Антиб, в 10 минут…
$5,43 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Двухэтажная вилла в стиле бель эпок, с красивыми видами на море, общей площадью 450 кв.м., о…
$4,38 млн
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Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
$2,77 млн
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

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