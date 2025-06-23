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Виллы с гаражом в Grasse, Франция

Канны
19
Антиб
14
Мужен
13
Ле-Канне
6
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2 объекта найдено
Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 835 м²
Продажа имения в Вансе, расположенного на возвышенностях с 180° видом на окрестности и море.…
$6,40 млн
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Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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