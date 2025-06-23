Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Grasse
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Grasse, Франция

Канны
19
Антиб
14
Мужен
13
Ле-Канне
6
Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 3
Красивая вилла, идеально расположенная на фешенебельном полуострове Кап д’Антиб, недалеко от…
$10,85 млн
Оставить заявку
Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Каменный дом в стиле Прованс, идеально расположен в самом сердце мыса Антиб, в 200 метрах до…
$6,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Двухэтажный дом, жилой площадью 450 кв.м., расположен на территории закрытой резиденции в Му…
$4,07 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эта новая вилла расположена в тихом районе Мужена в пределах охраняемого поселка, окруженног…
$2,60 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти