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Коммерческая недвижимость в Иль-де-Франсе, Франция

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Париж, Франция
Коммерческое помещение 45 м²
Париж, Франция
Площадь 45 м²
🏙 Париж, 16-й округ — помещение под частную практику или бизнес 💶 Цена: 529 000 € 📐 Площ…
$617,156
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Château, 270 гектаров, 45 минут от Парижа — Уникальная резиденция во Франции, инвестиционная возможность премиум-класса в Route Forestiere dOrleans, Франция
Château, 270 гектаров, 45 минут от Парижа — Уникальная резиденция во Франции, инвестиционная возможность премиум-класса
Route Forestiere dOrleans, Франция
В одном из самых престижных регионов Франции, всего в 45 минутах от Париж, расположено редко…
Цена по запросу
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Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития в Chemin du Milieu, Франция
Château Hôtel ★★★★ «Спящая красавица» — Инвестиционный актив с высоким потенциалом доходности и развития
Chemin du Milieu, Франция
Площадь 6 000 м²
Историческая жемчужина рядом с Парижем Всего в 50 км от Париж расположен Château Hôtel ★★…
$19,39 млн
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