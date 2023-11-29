Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Коммерческая
  4. Grasse

Коммерческая недвижимость в Grasse, Франция

3 объекта найдено
Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
€1,65 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
€1,59 млн
Оставить заявку
Коммерческая новое здание, у моря, с sovremennyy stil в Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая новое здание, у моря, с sovremennyy stil
Кань-сюр-Мер, Франция
Площадь 231 м²
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДАНИЯ О…
€699,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти