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Коммерческая недвижимость в Grasse, Франция

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3 объекта найдено
Отель в Канны, Франция
Отель
Канны, Франция
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА – ОТЕЛЬ 3★ – ЗДАНИЕ И БИЗНЕС – КАННЫ Редкое инвестиционное предложен…
$9,23 млн
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Коммерческое помещение в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Коммерческое помещение
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Коммерческое помещение
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Этаж 2
| Парковка
$2,14 млн
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