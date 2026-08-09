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Коммерческая недвижимость в Окситании, Франция

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Тулуза
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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 59 м² в Ramonville Saint Agne, Франция
Коммерческое помещение 59 м²
Ramonville Saint Agne, Франция
Площадь 59 м²
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$143,981
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Коммерческое помещение 283 м² в Тулуза, Франция
Коммерческое помещение 283 м²
Тулуза, Франция
Площадь 283 м²
Жилплощадь состоит всего из 21 квартиры на 4 уровнях. 1-4 комнатные квартиры имеют террасы,…
$987,624
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Коммерческое помещение 150 м² в Тулуза, Франция
Коммерческое помещение 150 м²
Тулуза, Франция
Площадь 150 м²
Жилплощадь расположена в самом центре нового района . Эко-район, сочетает в себе комфорт и …
$519,374
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