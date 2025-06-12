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Коммерческая недвижимость в Сен-Медар-ан-Жал, Франция

4 объекта найдено
Коммерческое помещение в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Коммерческое помещение
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 74 м² в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Коммерческое помещение 74 м²
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Площадь 74 м²
| Коммерческое помещение
$209,730
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Коммерческое помещение 81 м² в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Коммерческое помещение 81 м²
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Площадь 81 м²
| Коммерческое помещение
$232,382
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Коммерческое помещение 90 м² в Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Коммерческое помещение 90 м²
Сен-Медар-ан-Жал, Франция
Площадь 90 м²
| Коммерческое помещение
$259,388
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