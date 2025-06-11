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Коммерческая недвижимость на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Ницца
121
Босолей
21
Toulon
7
La Seyne sur Mer
5
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134 объекта найдено
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
| Парковка
$56,915
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$66,400
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$94,857
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
| Парковка
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
| Парковка
$66,400
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$66,400
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
| Парковка
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$75,885
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
| Парковка
$56,915
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Коммерческое помещение в Босолей, Франция
Коммерческое помещение
Босолей, Франция
Этаж -3
| Парковка
$96,755
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$66,400
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Коммерческое помещение в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Коммерческое помещение
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Этаж 2
| Парковка
$2,10 млн
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$66,400
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Коммерческое помещение в Marseille, Франция
Коммерческое помещение
Marseille, Франция
Этаж 1
| Парковка
$118,572
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Коммерческое помещение в La Seyne sur Mer, Франция
Коммерческое помещение
La Seyne sur Mer, Франция
Этаж 1
| Парковка
Цена по запросу
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Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 2
| Парковка
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$66,400
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Босолей, Франция
Коммерческое помещение
Босолей, Франция
Этаж -1
| Парковка
$99,031
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$75,885
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
| Парковка
$85,372
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 4
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Босолей, Франция
Коммерческое помещение
Босолей, Франция
Этаж -4
| Парковка
$96,755
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
| Парковка
$56,915
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Босолей, Франция
Коммерческое помещение
Босолей, Франция
Этаж -2
| Парковка
$96,755
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 1
| Парковка
$75,885
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
| Парковка
$94,857
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Кап-д’Ай, Франция
Коммерческое помещение
Кап-д’Ай, Франция
Этаж 3
Кап Дай — это идеальное место для любителей настоящего Средиземноморья. Это место, известно…
$56,915
Оставить заявку
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