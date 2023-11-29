Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. Maria Trinidad Sanchez
  5. Виллы

Виллы в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 13 002 м²
€9,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 942 м²
€391,790
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
€481,551
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 880 м²
Этаж 2/2
Урбанизация с частной охраной Участок 2.916 м2 с видом на море Вилла с двумя этажами и откры…
€5,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти