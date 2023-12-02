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Виллы в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
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19 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Altamira, Доминиканская Республика
5
3
2 м²
€41,28 млн
в месяц
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни рядом с пляжем, с Piscina
Cabarete, Доминиканская Республика
3
2
230 м²
€321,053
в месяц
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
4
3
243 м²
Уютная 4-х спальная вилла в закрытом поселке между городами Сосуа и Кабарете в 350 м от пляж…
€205,000
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
3
2
96 м²
1/1
Вилла представляет собой модель Caoba с модификацией на 2 спальни / 2 ванные комнаты на перв…
€275,188
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
3
2
109 м²
1/1
Уютная вилла Colibri с двумя спальнями и красивой террасой в качестве дополнительного жилого…
€238,404
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
145 м²
1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€215,564
в месяц
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Вилла 14 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Cabarete, Доминиканская Республика
16
15
5 000 м²
1/2
Гламурный особняк в горах северного побережья, в легких горного хребта, так что вы сможете н…
€10,00 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
3
2
160 м²
1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
€494,421
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
4
318 м²
1/1
Фасад дома украшен великолепным водопадом, что делает вход в эту виллу абсолютно уникальным …
€724,661
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
6
6
518 м²
1/1
Элегантность этой виллы не приносится в жертву ее непринужденной обстановке и открытой плани…
€894,361
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
176 м²
1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€642,105
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
4
2
200 м²
1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€481,579
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
10
6
520 м²
1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€848,496
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
10
6
800 м²
2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,29 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
6
511 м²
1/1
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
€5,41 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
5
4
850 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,40 млн
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
160 м²
1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
€224,737
в месяц
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
4
3
250 м²
2
€256,842
в месяц
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cabarete, Доминиканская Республика
4
3
258 м²
2
€266,015
в месяц
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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