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Виллы в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

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22 объекта найдено
Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$470,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла
Cabarete, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$10,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 375 м²
Resale Villa for Sale – 4 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$990,000
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Эта уникальная вилла с 4 спальнями и 2 ванными комнатами на просторном участке ждет вас. Дом…
$450,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Residencial Hispaniola is a premier gated villa community located in the heart of Sosúa, Dom…
$235,000
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
This exceptional villa for sale is located within the exclusive and prestigious Sosua Ocean …
$5,50 млн
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$278,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Altamira, Доминиканская Республика
Вилла
Altamira, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Luxury villa in Cupey , Puerto Plata furnished It is a country house built in wood behind t…
$45,00 млн
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$599,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
$899,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Customizable Villas Overview:  Discover a variety of tropical villas designed for style and…
$199,700
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Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
На продажу выставлены роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный ви…
$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
$5,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла
Сосуа, Доминиканская Республика
Ищете просторную и полностью построенную виллу Colibri Model? Эта уютная негабаритная версия…
$317,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
$245,000
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
$235,000
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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