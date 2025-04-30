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Виллы с бассейном в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
36
Пуэрто-Плата
18
Ла-Альтаграсия
53
Игуэй
53
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85 объектов найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла расположена в Cajuiles Casa de Campo. Аренда от 800 до 2500 долларов в зависимости от …
$2,500
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
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$11,40 млн
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Настраиваемые виллы Обзор:Откройте для себя множество тропических вилл, предназначенных для …
$199,700
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Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,900
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,98 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Это закрытый жилой проект, состоящий из 48 независимых вилл, расположенных в туристическом р…
$189,500
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Вилла 7 комнат в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Уверо Альто, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 140 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$7,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
$8,00 млн
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Вилла 7 комнат в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Поднимите свой образ жизни на изысканно спроектированной вилле, расположенной на первой лунк…
$7,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 8 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Вилла с 7 спальнями и 7 ванными комнатами с 2 бассейнами площадью более 8 000 кв. футов, пос…
$1,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 10 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
$925,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Это недвижимое имущество односемейных домов, которое имеет привилегированное расположение в …
$160,338
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 270 м²
Удобства:1, 2 и 3 спальни1 и 2 ванные комнатыДоступ ко всем удобствам Cap CanaКлиент может и…
$524,000
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Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
Добро пожаловать на наши эксклюзивные виллы в Лас-Терренас с захватывающим видом на океан. Э…
$530,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
839,69 лотов867,79 размер дома5 спален5 ванных комнат1/2 ванная комната для гостейнавесФойер…
$1,20 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями в деревне Пунта-КанаУютный дом, расположенный в одном из самых…
$975,000
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Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
$700,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Это проект 4 роскошных дуплексных вилл. С современным и функциональным дизайном, который поз…
$798,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 626 м²
Эксклюзивная роскошная вилла в Пунте Деревня КанаОткройте для себя гармонию между изысканнос…
$1,25 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 531 м²
Вилла в эксклюзивном Каса-де-Кампо величественно появляется среди пышной растительности, кот…
$5,25 млн
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Вилла 6 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Обратите внимание, что размещенные фотографии являются образцовой виллой для справки, проект…
$129,180
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Городской комплекс расположен в 15 минутах от международного аэропорта Пунта-Кана в Доминика…
$179,900
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Вилла 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
$539,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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