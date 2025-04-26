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Виллы в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

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36 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, тропическом раю в Доминиканской Республике. Эта п…
$10,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
Виллы в Кап Кана Доминиканская Республика, островной рай и дом Кап Кана. Страна, как никто д…
$1,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Угловая вилла римского типа с большим участком в центре Пунта-Кана307 м2 строительства- 3 сп…
$395,000
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$11,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Это закрытый жилой проект, состоящий из 48 независимых вилл, расположенных в туристическом р…
$189,500
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 816 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
$6,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 803 м²
Этаж 2/2
Роскошь во всем своем стандарте, в самом эксклюзивном месте во всей Доминиканской Республике…
$6,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Это позволяет всем жителям иметь доступ к уникальному образу жизни в центре Пунта-Каны с так…
$224,250
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Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,40 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Познакомьтесь с впечатляющей коллекцией роскошных вилл с захватывающими пространствами, чтоб…
$3,10 млн
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 836 м²
Красивая вилла с 5 спальнями в Кап-Кане Величественная резиденция разработана в современном …
$1,55 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 270 м²
Удобства:1, 2 и 3 спальни1 и 2 ванные комнатыДоступ ко всем удобствам Cap CanaКлиент может и…
$524,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
В городе Лас-Канас, близость которого к торговым районам, частным клубам, школам, здравоохра…
$480,229
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Вилла 11 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 11 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 714 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$5,20 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь жизнью в исключительной и привилегированной среде, где природа выступает в кач…
$1,50 млн
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 036 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$4,95 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: Частная вилла в Пунта-Кане имеет 3 и 4-комнатные номера с 3,5 ванными комната…
$364,510
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,98 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла 9 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$7,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$8,40 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недавно доставленная вилла в аренду в проекте Primavera II, в 5 минутах от центра города Пун…
$125,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла:1-й уровень + 2-й уровень: 202 М2Терраса: 18 М2460 000 $1-й этаж:Гостиная комнатаОбеде…
$460,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этот проект представляет собой новую концепцию развития недвижимости вилл в Vista Cana, сост…
$255,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Эксклюзивный проект из 11 роскошных вилл, расположенных в Пальма-дель-Соль I, всего в 15 мин…
$245,000
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Параметры недвижимости в Пунта-Кане, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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