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Виллы с террасой в Доминиканской Республике

Пунта-Кана
36
Пуэрто-Плата
18
Ла-Альтаграсия
53
Игуэй
53
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15 объектов найдено
Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Настраиваемые виллы Обзор:Откройте для себя множество тропических вилл, предназначенных для …
$199,700
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Вкус к природе – это оригинальный современный дизайн, окруженный природой, который отражаетс…
$920,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Элегантная вилла в деревне Пунта-Кана - просторное расположение и современный дизайнРасполож…
$1,30 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Вилла в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Испытайте великолепие обширной гавани площадью 2000 кв.м, где роскошь плавно сливается с рае…
$10,00 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь жизнью в исключительной и привилегированной среде, где природа выступает в кач…
$1,50 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 680 м²
- 5 коек, 5 полных ванн, 2 полубани - гостиная/столовая, 2 кухни, 1 телекомната, 1 семейная …
$2,90 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Цена: $940,000. -Форма оплаты:Бронирование: $10 000. - 10% при подписании договора купли-про…
$985,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Шагните в небесный уголок, где спокойствие и выборы танцуют в полной гармонии.Levätä Villas …
$268,900
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 558 м²
Сообщество Caleton Residence предназначено для семей, которые стремятся жить в месте, где вы…
$1,58 млн
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Вилла в Доминиканская Республика
Вилла
Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
удобства AirBnB Дружелюбный Детская игровая зона Балкон BBQ Баскетбол Корт Клубный дом Близл…
$275,000
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

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