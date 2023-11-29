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Виллы в Игуэй, Доминиканская Республика

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49 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€140,831
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, с Piscina, клубный дом
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€159,003
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 462 м²
€362,526
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с беседкой, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 502 м²
€163,546
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 602 м²
€349,806
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с подвалом, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
€1,77 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 574 м²
€999,446
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€286,205
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 1 спальня рядом с пляжем, с Piscina, спортивный зал
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€139,014
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с джакузи, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 182 м²
€203,751
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 072 м²
€358,892
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 562 м²
€180,809
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с торговый центр, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с торговый центр, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€218,879
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с балконом, с кухней, рядом с пляжем
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 912 м²
€260,401
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, студия в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни рядом с пляжем, студия
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€192,605
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 402 м²
€454,294
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 644 м²
€890,415
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален с джакузи, с Piscina в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален с джакузи, с Piscina
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 152 м²
€2,82 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
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Вилла 6 спален с джакузи, с Piscina, с Agua в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален с джакузи, с Piscina, с Agua
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 10 932 м²
€2,63 млн
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Стильная просторная вилла с полным комплектом мебели, бытовой техникой и завораживающим видо…
€271,668
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Аталанта
Языки общения: English, Español
Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Площадь 233 м²
Предлагаем вашему вниманию новые виллы в Доминиканской Республике на территории отельного ко…
€302,559
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Аталанта
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€322,458
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с kondicioner
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€317,915
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€6,75 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€72,687
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€7,63 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,63 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 095 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 077 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€826,814
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Игуэй, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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