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Виллы в Игуэе, Доминиканская Республика

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Пунта-Кана
45
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58 объектов найдено
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: частный проект виллы в Пунта-Кане с 3 и 4 спальнями с 3,5 ванными комнатами.Д…
$364 510
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 840 м²
Удобства: 5 спальни5 ванных комнат1/2 половина ванной комнатытеррасаВходХолодная кухняГоряча…
$1 000 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
This project is a new concept of real estate development of villas in Vista Cana, consisting…
$270 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Villa caoba is designed for those who value both sophistication and functionality in a prime…
$1,38 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Enjoy living in an exclusive and privileged environment, where nature appears as the protago…
$1,50 млн
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Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Minutes away from Macao Beach you will find this uniqueproject in its style, composed of 25 …
$430 000
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Вилла в Уверо Альто, Доминиканская Республика
Вилла
Уверо Альто, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$7,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Urban complex located 15 minutes from Punta Cana International Airport in the Dominican Repu…
$210 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Luxury Living in Punta Cana Village West We are pleased to introduce this amazing villa, wit…
$1,15 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
SALES DETAILS – PINO 16, PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innova…
$1,05 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Роскошная вилла на продажу - Mara 25, Пунта-КанаMara 25 - это современная роскошная вилла, р…
$1,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Modern Luxury Villa – Punta Cana West Village This stunning contemporary villa offers a uni…
Цена по запросу
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции в недвижимость в Пунта-Кане представляют собой одну из самых привлекательных возм…
$50 000
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Агентство
Nest Invest global
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Luxury 4 bedroom villa in Punta Cana Village Cozy house located in one of the most exclusive…
$1,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 772 м²
Испытайте современную роскошь в Вилле Алена, исключительной резиденции, расположенной в прес…
$1,60 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 711 м²
Discover Isla Verde 25, a stunning contemporary villa currently in pre-construction within t…
$1,29 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative features on the mar…
$1,35 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 626 м²
Exclusive Luxury Villa in Punta Cana Village     Discover the harmony between sophistication…
$1,25 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
SALES DETAILS – PUNTA CANA VILLAGE This stunning property showcases the most innovative fea…
$950 000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 836 м²
Beautiful 5-bedroom villa in Cap Cana   Majestic residence developed under a modern style an…
$1,55 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 579 м²
839,69 лотов867,79 размер дома5 спален5 ванных комнат1/2 ванная комната для гостейнавесФойер…
$1,20 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
– MARA PUNTA CANA VILLAGE This stunning property features the most innovative elements on th…
$1,05 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
It allows all residents to have access to a unique lifestyle in Downtown Punta Cana with ame…
$224 250
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Вилла в Friusa, Доминиканская Республика
Вилла
Friusa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Удобства:Виллы с двумя и тремя спальнямиигровая площадкаРядом со школами24/7 БезопасностьРяд…
$155 000
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Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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