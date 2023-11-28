Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Жилая
  4. La Romana
  5. Виллы

Виллы в La Romana, Доминиканская Республика

Вилла В архив
Очистить
8 объектов найдено
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с беседкой, с джакузи, с полем для гольфа
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 002 м²
€2,287
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с кухней, с Piscina, студия
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 502 м²
€1,78 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни с джакузи в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с джакузи
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 002 м²
€1,63 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 6 ванных с джакузи, с кухней, с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 25 032 м²
€5,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с Piscina в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с Piscina
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 002 м²
€2,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 5 спален с джакузи, с мезонин в Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален с джакузи, с мезонин
Altos de Chavon, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 м²
€1,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
+18292590928 info@dolcevitaluxuryproperties.com
Вилла 4 спальни в La Romana, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
La Romana, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Площадь 460 м²
4-х спальная вилла в элитном поселке Карибского побережья Доминиканской Республики Каса де К…
€727,415
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Вилла 5 комнат в La Romana, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
La Romana, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Площадь 380 м²
4-х спальная вилла в элитном поселке Карибского побережья Доминиканской Республики Каса де К…
€896,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Español
+79786826771 avanisimov@gmail.com

Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти