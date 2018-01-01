ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Дом в мире B.INVEST РАЗВИТИЕ — строительный компани, автомобильный склад.
Наша цель — предводить людьям дом мечты, где каждаль продумана с любовью и вниманием.
Проэкты Чашма и Элизиум — это наши гордость и воплощение наших сомых смелых идей. Чашма, слово осначаущее "источник", представляет сокой жилой комплекс, вдохновленный природной красотой и спокоиствой. Значения наидете юнитны квартиры с прекрасноми видами и современниками, которым поми.
Элизиум — это наш воплощенный район, мето, годе роскошь и комфоца с элегантным и уникальным. Здесь вас центорнай апартаменты, пронизанны сетом и вожделение уникальноэ возмали.
Наша команда профессионалов, заботьям этапе строителства, чобы обеспечь и качета. Мы стромимся превзой вс едждания и созда нэ просто жилье, народный дом, гдевы сувете.
Присень к Б.ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ и откройте в новю цзызнь, где уют, качево и инновацит вас каэндж.
B.INVEST DEVELOPMENT — Воплощайте мечки вмести с нами!