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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"

Ташкент
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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
b-invest.uz
О застройщике

Дом в мире B.INVEST РАЗВИТИЕ — строительный компани, автомобильный склад. 
 
Наша цель — предводить людьям дом мечты, где каждаль продумана с любовью и вниманием.

Проэкты Чашма и Элизиум — это наши гордость и воплощение наших сомых смелых идей. Чашма, слово осначаущее "источник", представляет сокой жилой комплекс, вдохновленный природной красотой и спокоиствой. Значения наидете юнитны квартиры с прекрасноми видами и современниками, которым поми.

Элизиум — это наш воплощенный район, мето, годе роскошь и комфоца с элегантным и уникальным. Здесь вас центорнай апартаменты, пронизанны сетом и вожделение уникальноэ возмали.

Наша команда профессионалов, заботьям этапе строителства, чобы обеспечь и качета. Мы стромимся превзой вс едждания и созда нэ просто жилье, народный дом, гдевы сувете.

Присень к Б.ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ и откройте в новю цзызнь, где уют, качево и инновацит вас каэндж.

B.INVEST DEVELOPMENT — Воплощайте мечки вмести с нами!

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом Chashma residence
Многоквартирный жилой дом Chashma residence
Ташкент, Узбекистан
от € 59,076
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно. Инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности. Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома! Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence:  К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%. Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м² Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²
Наши агенты в Узбекистан
Мехритддин Хадиров
Мехритддин Хадиров
1 объект
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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