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Zsenya-Building Kft

Венгрия, Eger, Mátyás király út 111
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Zsenya-Building Kft
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
Русский, Hungarian
О застройщике

Венгерская строитьельная компания, занимается строительством и продажей небольших 5-6 квартирных домов. В основном квартиры строим в городе Эгер, на данный момент есть в наличии уже готовый 7-ми квартирный дом в Эгере, 2 квартиры ещё не проданы. Наша компания всегда строит качественные квартиры из качественных стройматериаллов, окна и двери только из дерева. 

Кроме этого предлагаем на заказ построиение нового дома в городе Помаз, это окресность Будапешта, понарамный участок. 

Опыт работы более 20-ти лет.  

Услуги

Предоставляем строительные услуги для клиентов на постройку новых жилых домов. 

Наши агенты в Венгрии
Евгения Конкой
Евгения Конкой
3 объекта
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