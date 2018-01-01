О застройщике

Венгерская строитьельная компания, занимается строительством и продажей небольших 5-6 квартирных домов. В основном квартиры строим в городе Эгер, на данный момент есть в наличии уже готовый 7-ми квартирный дом в Эгере, 2 квартиры ещё не проданы. Наша компания всегда строит качественные квартиры из качественных стройматериаллов, окна и двери только из дерева.

Кроме этого предлагаем на заказ построиение нового дома в городе Помаз, это окресность Будапешта, понарамный участок.

Опыт работы более 20-ти лет.