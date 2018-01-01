Си-трейдинг
Беларусь, Республика Беларусь, 220081, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина, д. 5, офис. пом. №1,
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2003
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
О застройщике
Стремление к совершенству - это наше кредо. Мы хотим, чтобы в наших проектах Вы нашли все, что вам важно: функциональность, эстетику и комфорт.
Квартиры высокого качества по доступным ценам - один из основных принципов нашей компании. Для строительства используются современные материалы и оборудование, а в реализации инвестиционных проектов участвуют квалифицированные специалисты. Мы хотим, чтобы наши клиенты были удовлетворены приобретенным у нас жильем.
Коммерческая недвижимость
Новостройки
Наши агенты в Беларуси
Другие застройщики