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Си-трейдинг

Беларусь, Республика Беларусь, 220081, Минская обл., Минский р-н, д.Копище, ул.Лопатина, д. 5, офис. пом. №1,
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Си-трейдинг
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.sit.by
О застройщике

Стремление к совершенству - это наше кредо. Мы хотим, чтобы в наших проектах Вы нашли все, что вам важно: функциональность,  эстетику и комфорт.

​Квартиры высокого качества по доступным ценам - один из основных принципов нашей компании. Для  строительства используются современные  материалы и оборудование, а в реализации инвестиционных проектов участвуют квалифицированные  специалисты. Мы хотим, чтобы наши клиенты были удовлетворены приобретенным у нас жильем.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Gastello Minsk Residence
Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от € 1,190,874
1 033 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг

Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг».

Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья.

Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности.

Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами.

Адрес: г. Минск, ул. Гастелло

  • Класс жилья: Комфорт
  • Количество квартир: 186
  • Количество этажей: 10
  • Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
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Gleb Vashkevich
Gleb Vashkevich
3 объекта
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ОАО БелАТЭП

Наше предприятие было создано в 1994 году путем преобразования Автобазы №4 в открытое акционерное общество «БелАТЭП».

На сегодняшний день ОАО БелАТЭП является экспертом в области управления недвижимым имуществом и предлагает к аренде офисные и производственно-складские площади, места для хранения и обслуживания автомобильной техники. 

Макроинжиниринг

Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом  зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет  они реализовывали инженерные проекты различного уровня сложности, постепенно двигаясь к воплощению своих идей.

Старт был взят, когда автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2000 г. создал свое инженерное подразделение – ИП «Атлант-М Строй», специализирующееся  на комплексе услуг по проектированию и строительству автоцентров, СТО, автомоек и АЗС. В данном подразделении будущие учредители ОДО «МакроИнжиниринг» заняли руководящие позиции, пройдя путь от производителей работ до топ-менеджеров.

Сегодня  ОДО «МакроИнжиниринг» - компания, нацеленная на удовлетворение потребностей своих Клиентов в приобретении качественной и надёжной недвижимости по оптимальным ценам, открытая к предложениям о сотрудничестве и инвестициях, с действующей гибкой системой скидок и рассрочек. Мы необременены непогашенными в срок дебиторскими и кредиторскими задолженностями, неисполненными налоговыми или иными обязательствами перед бюджетом, а также неликвидными активами.

ИНФОРЕАЛТ

Мы с уверенностью утверждаем, что строим комплекс премиум-класса. Наш комплекс обладает рядом преимуществ в соответствии с современными технологическими и эстетическими стандартами. 

База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

Strateg Group

Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.

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