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Golden House

Яшнабадский район, ул. Истикбол 45-1
;
Golden House
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
gh.uz
О застройщике

Golden House уже более 14 лет на рынке Узбекистана.

За годы работы компания приобрела огромный опыт в девелопменте, что позволило занять одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости.

На сегодняшний день компания осуществляет весь цикл девелопмента реализовывая строительство во всех сегментах рынка -жилье класса комфорт, проекты классов бизнес и премиум, а также коммерческая недвижимость.

Развивая регион, Golden House стремится не только сохранить лидирующие позиции на рынке недвижимости Узбекистана, но и быть главным новатором.

Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и развиваемся, увеличивая тем самым количество качественных предложений на рынке жилой и коммерческой недвижимости.

Услуги

Мы первые среди девелоперов Узбекистана, кто получил международное признание: 9 наград Asia Pacific Property Awards.

Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой квартал Infinity
Жилой квартал Infinity
Ташкент, Узбекистан
от
€ 371,185
Сдача в: 2023
Застройщик: Golden House
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. Проект реализуется Golden House совместно с международным архитектурным и дизайнерским бюро Benoy и Chapman Taylor. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.
Жилой квартал O`Z Makon
Жилой квартал O`Z Makon
Ташкент, Узбекистан
от
€ 35,180
Сдача в: 2025
Застройщик: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
€ 51,924
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Жилой квартал Assalom Havo
Жилой квартал Assalom Havo
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
от
€ 42,187
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной стадии строительства. Проект отличается авторской архитектурой, благоустроенной территорией и занимает большую площадь – 2,12 га. Эко-квартал Assalom Havo – идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в зеленом районе вдали от шума, но при этом с развитой инфраструктурой и возможностью быстро добираться до центра города.
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Жилой квартал «Assalom Sohil»
Ташкент, Узбекистан
от
€ 33,159
Сдача в: 2024
Застройщик: Golden House
ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Современная архитектура, уютные, тихие дворы, детские и спортивные площадки, собственная набережная и прогулочные зоны. Уже сданы и заселены вторая и третья линии проекта. Комплекс расположен вблизи центра, что позволяет легко добираться до необходимой Вам части города.  Для дома разработана специальная авторская технология, которая объединяет преимущества монолитного и панельного строительства. Стены домов состоят из трех слоев. Между несущей и облицовочной панелью заложен дополнительный утеплитель, который сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это также обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сейсмоустойчивость выше 9 баллов.
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Golden House
Golden House
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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