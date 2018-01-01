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Сабзавот

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Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Сабзавот, Узбекистан
от € 17,908
29–66 м² 52 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Geoekostart
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
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Фаррух Кузиев
Фаррух Кузиев
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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