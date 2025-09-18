Строительное частное унитарное предприятие «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ» специализируется на строительстве зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона и управлении проектами.
Имеющийся на предприятии собственный парк опалубки и технологической оснастки мирового уровня и высококвалифицированные кадры позволяют возводить здания и сооружения любой этажности и конструктивных схем.
- Строительство зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона.
- Общестроительные работы, электромонтажные работы.
- Комплексное управление строительством.
- Генподрядная строительная компания.