  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»

УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»

Беларусь, Минск
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
belmonolit.by/
О застройщике

Строительное частное унитарное предприятие «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ» специализируется на строительстве зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона и управлении проектами.

Имеющийся на предприятии собственный парк опалубки и технологической оснастки мирового уровня и высококвалифицированные кадры позволяют возводить здания и сооружения любой этажности и конструктивных схем.

Услуги

- Строительство зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона.
- Общестроительные работы, электромонтажные работы.
- Комплексное управление строительством.
- Генподрядная строительная компания.

Наши агенты в Беларуси
Сергей
Сергей
1 объект
Другие застройщики
ОАО БелАТЭП
Беларусь, Минск
Год основания компании 1994
Новостройки 1 Жилая недвижимость 45
Наше предприятие было создано в 1994 году путем преобразования Автобазы №4 в открытое акционерное общество «БелАТЭП». На сегодняшний день ОАО БелАТЭП является экспертом в области управления недвижимым имуществом и предлагает к аренде офисные и производственно-складские площади, места для …
Оставить заявку
Макроинжиниринг
Беларусь, Лешня
Год основания компании 2007
Новостройки 1 Жилая недвижимость 12
Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом  зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет…
Оставить заявку
PRO Silver
ИП Петров Илларион Михайлович
Беларусь, Лешня
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 1
Строительство соверменных зданий и коттеджей.
Оставить заявку
Туристический комплекс VOLOSO
Беларусь, Опсовский сельский Совет
Новостройки 1 Коммерческая недвижимость 1
Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •…
Оставить заявку
PRO Silver
Unique real estate
Беларусь, Минск
Год основания компании 2018
Новостройки 4 Жилая недвижимость 7 Коммерческая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Наша компания была основана для создания высококачественных жилых помещений на Северном Кипре. Наша миссия — объединить современную архитектуру, комфорт и эстетику, чтобы предложить вам уникальные жизненные впечатления. Наша цель: создавать современные жилые пространства, которые сочетают…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти