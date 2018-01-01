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Асланко Групп

Турция, Tuzla Mh, Adnan Menderes Blv. 41/7, office 11 , 48300 Fethiye/Muğla
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Асланко Групп
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
aslanko.ru
О застройщике

Строительная компания "Асланко Групп" основана в 2017 г. , специализирующаяся на строительстве загородных домов и коттеджей, постоянно развивающаяся и растущая компания, внимательно относящаяся к своим клиентам. Мы всегда в курсе последних разработок и новинок, появляющихся на строительном рынке. Наша команда - это команда профессионалов, которая готова показать каждому клиенту, что строительство собственного дома – это очень интересный, захватывающий и доставляющий удовольствие процесс, не требующий огромных затрат.

 

Не смотря на то, что наша компания находится на строительном рынке не так давно, за время своей работы нам удалось объединить в единую команду как опытных экспертов, так и молодых амбициозных специалистов, что и позволяет нам эффективно работать, не стоять на месте и постоянно развиваться и стремиться вперед.

 

Основная философия компании – это работа на результат! Самая лучшая награда за нашу работу – это рекомендации и положительные отзывы наших клиентов.

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