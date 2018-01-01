О застройщике

Строительная компания "Асланко Групп" основана в 2017 г. , специализирующаяся на строительстве загородных домов и коттеджей, постоянно развивающаяся и растущая компания, внимательно относящаяся к своим клиентам. Мы всегда в курсе последних разработок и новинок, появляющихся на строительном рынке. Наша команда - это команда профессионалов, которая готова показать каждому клиенту, что строительство собственного дома – это очень интересный, захватывающий и доставляющий удовольствие процесс, не требующий огромных затрат.

Не смотря на то, что наша компания находится на строительном рынке не так давно, за время своей работы нам удалось объединить в единую команду как опытных экспертов, так и молодых амбициозных специалистов, что и позволяет нам эффективно работать, не стоять на месте и постоянно развиваться и стремиться вперед.

Основная философия компании – это работа на результат! Самая лучшая награда за нашу работу – это рекомендации и положительные отзывы наших клиентов.