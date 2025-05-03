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Teus Group

Турция, Средиземноморский регион
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
teus-group.com
О застройщике

TEUS GROUP - ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, СОЗДАЮЩАЯ ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО. ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИННОВАЦИОННОГО АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ. С ВДУМЧИВЫМИ КОНЦЕПЦИЯМИ ДИЗАЙНА И ИНТЕРЬЕРА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ЦЕНАМ. 

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДАЛЬНОВИДНОМУ РАЗВИТИЮ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕМИУМ-КЛАССА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ ПРОСТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, НО И В СОЗДАНИИ НАСЛЕДИЯ, КОТОРОЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ. В TEUS GROUP КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ НАШЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ РОСКОШИ, РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦ И ОСТАВЛЕНИЮ НЕИЗГЛАДИМОГО СЛЕДА НА ГЛОБАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ СЛОЖНОСТИ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.

Teus Group - компания, опирающаяся на богатое наследие "Житлобуда-2", компании с выдающейся 80-летней историей.  Основанная на основе опыта и знаний, Teus Group имеет стратегические возможности для освоения тонкостей международного рынка премиальной недвижимости. Teus Group использует наследие и идеи Zhytlobud-2 для установления новых ориентиров, обеспечения совершенства и внедрения инноваций в динамичной области глобальной элитной недвижимости.  Он представляет собой наследие непревзойденного качества и дальновидного подхода к удовлетворению потребностей взыскательной международной клиентуры.

Услуги

Жилая застройка

Отель апартаменты девелопмент 

Развитие отеля

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:26
(UTC+2:00, Europe/Vienna)
Понедельник
09:00 - 19:00
Вторник
09:00 - 19:00
Среда
09:00 - 19:00
Четверг
09:00 - 19:00
Пятница
09:00 - 19:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Teus Group
Teus Group
13 объектов
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