О застройщике

TEUS GROUP - ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, СОЗДАЮЩАЯ ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО. ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИННОВАЦИОННОГО АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ. С ВДУМЧИВЫМИ КОНЦЕПЦИЯМИ ДИЗАЙНА И ИНТЕРЬЕРА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ЦЕНАМ.

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ДАЛЬНОВИДНОМУ РАЗВИТИЮ НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕМИУМ-КЛАССА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СОЗДАНИИ ПРОСТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, НО И В СОЗДАНИИ НАСЛЕДИЯ, КОТОРОЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ. В TEUS GROUP КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ НАШЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЮ РОСКОШИ, РАСШИРЕНИЮ ГРАНИЦ И ОСТАВЛЕНИЮ НЕИЗГЛАДИМОГО СЛЕДА НА ГЛОБАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ СЛОЖНОСТИ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.

Teus Group - компания, опирающаяся на богатое наследие "Житлобуда-2", компании с выдающейся 80-летней историей. Основанная на основе опыта и знаний, Teus Group имеет стратегические возможности для освоения тонкостей международного рынка премиальной недвижимости. Teus Group использует наследие и идеи Zhytlobud-2 для установления новых ориентиров, обеспечения совершенства и внедрения инноваций в динамичной области глобальной элитной недвижимости. Он представляет собой наследие непревзойденного качества и дальновидного подхода к удовлетворению потребностей взыскательной международной клиентуры.