  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнаки, Ливадия, Кипр

Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнаки, Ливадия, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€245,000
;
20
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами, панорамными видами и большими верандами.

Резиденция располагает 20-метровыми бассейнами, тренажерными залами, зонами для йоги и медитации, джакузи, зонами барбекю, зонами отдыха на открытом воздухе, детскими площадками, красивыми ухоженными зелеными зонами.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные панели
  • Высокоскоростной интернет
  • Система "умный дом"
  • Двойные стеклопакеты
  • Дизайнерские кухни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в оживленном районе, всего в нескольких минутах от центра Ларнаки, рядом с пляжем, школами, супермаркетами и всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€588,500
Жилой комплекс Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€407,000
Жилой комплекс Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€350,000
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€560,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€2,60 млн
Вы просматриваете
Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнаки, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€245,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€470,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами в резиденции с общим садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 2 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,36 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает открытым бассейном длиной 50 метров, зоной отдыха, спа-центром с крытым бассейном, сауной, парной и массажными кабинетами, подземной парковкой, ухоженной зеленой зоной, детской площадкой, прудом и фонтаном, тренажерным залом с видом на море, рестораном и кафе, круглосуточным консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Побережье и гавань - 330 метров Международный аэропорт - 45 минут Гольф-клуб - 9 минут Песчаный пляж - 8 минут Торговый центр - 8 минут
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€504,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с террасами, парковочными местами и живописными видами. Пентхаус имеет террасу на крыше с собственным бассейном, зоной барбекю и панорамным видом. Окончание строительства 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Паркет в спальнях, гостиных и столовых Встроенная кухня Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Гавань Лимассола - 10 минут Аэропорт Ларнаки - 39 минут Аэропорт Пафоса - 48 минут
Realting.com
Перейти