Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнаки, Ливадия, Кипр

Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами, панорамными видами и большими верандами.
Резиденция располагает 20-метровыми бассейнами, тренажерными залами, зонами для йоги и медитации, джакузи, зонами барбекю, зонами отдыха на открытом воздухе, детскими площадками, красивыми ухоженными зелеными зонами.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в оживленном районе, всего в нескольких минутах от центра Ларнаки, рядом с пляжем, школами, супермаркетами и всей необходимой инфраструктурой.