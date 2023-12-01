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Коммерческая недвижимость в Запрешич, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Запрешич, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Запрешич, Хорватия
Площадь 27 м²
I24826 Trg mladosti
€39,900
в месяц
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