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Магазины в Загребской жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Магазин 144 м² в Opcina Klinca Sela, Хорватия
Магазин 144 м²
Opcina Klinca Sela, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
$216 276
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