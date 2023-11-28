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Земельные участки в Сплит, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
For sale a unique building plot in Split, located near the center, the sea and all the neces…
€4,70 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
Площадь 1 902 м²
Stobreč, Podstrana Земля под застройку 1902 м2 для строительства 2 вилл площадью ок. 350 м2…
€448,000
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Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
Площадь 5 636 м²
SPLIT, TRSTENIK, земля под застройку, предприятия общественного питания и туристического наз…
€3,95 млн
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Земельные участки в Grad Split, Хорватия
Земельные участки
Grad Split, Хорватия
Площадь 3 447 м²
Сплит, окрестности, участок под застройку 3447 м2, подходящий для различных целей. Располож…
€758,340
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