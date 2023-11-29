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Земельные участки в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Klenovica, Хорватия
Земельные участки
Klenovica, Хорватия
Площадь 365 м²
Леденице, место к северо-востоку от Нови Винодолски, участок под застройку 365 м2 для строит…
€110,000
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Земельные участки в Selce, Хорватия
Земельные участки
Selce, Хорватия
Площадь 856 м²
Цриквеница-Винодол Ривьера Продаются 2 красивых, небольших урбанизированных участка в зоне …
€150,000
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Земельные участки в Бакар, Хорватия
Земельные участки
Бакар, Хорватия
Площадь 2 900 м²
Бакар, уникальный участок под застройку общей площадью 2.900 м2 в центре города, прямо на бе…
Цена по запросу
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Земельные участки в Мали-Лошинь, Хорватия
Земельные участки
Мали-Лошинь, Хорватия
Площадь 400 000 м²
Остров в северной Адриатике Общая площадь: 400 000 м2. Есть 2 острова для продажи. 1-й остро…
Цена по запросу
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