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13 объектов найдено
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Квартира с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
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Квартира с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Цена по запросу
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Квартира с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Цена по запросу
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Квартира
Varvari, Хорватия
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Цена по запросу
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Квартира с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Мы продаем уникальную истрийскую виллу с бассейном общей площадью 200 м2, расположенную на д…
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Цена по запросу
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Квартира
Пореч, Хорватия
Продается деревенская истрийская вилла с бассейном, полностью окруженным природой в изолиров…
Цена по запросу
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