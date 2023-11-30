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Квартиры в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Spalni в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Квартира 3 комнаты с Spalni
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
Sv. Filip i Jakov, Turanj, продается трехкомнатная квартира 96 м2, в эксклюзивном месте на б…
€400,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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