Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Solta
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Opcina Solta, Хорватия

виллы
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Maslinica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Maslinica, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти