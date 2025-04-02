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Дома с террасой в Opcina Ravna Gora, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Kupjak, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kupjak, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Ravna Gora, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов