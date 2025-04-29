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Квартиры с видом на море в Opcina Punat, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Пунат, Хорватия
Квартира 3 спальни
Пунат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Среди широкого спектра недвижимости в Северной Адриатике, предлагаемой Стэном Градом Иммобил…
$1,27 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Параметры недвижимости в Opcina Punat, Хорватия

Недорогая
Элитная
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