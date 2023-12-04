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Отели в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 10 комнат в Korenica, Хорватия
Отель 10 комнат
Korenica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
€550,000
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