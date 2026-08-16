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Отели в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 550 м² в Korenica, Хорватия
Отель 550 м²
Korenica, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Рядом с Кореницей, Национальный парк Плитвицкие озераХорошо зарекомендовавший себя небольшой…
$495,992
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