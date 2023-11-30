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Виллы в Opcina Pasman, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pasman, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pasman, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
A new elite villa for sale, located in a quiet place on the island of Pašman, only 250 m fro…
€2,75 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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