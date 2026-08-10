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Виллы в Opcina Pasman, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 414 м²
Вилла первой линии к морю для нескольких поколений на острове Пашман недалеко от Задара. Бру…
Цена по запросу
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Вилла в Mrljane, Хорватия
Вилла
Mrljane, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Эта роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в спокойной обстановке всего в 2…
$1,66 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

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