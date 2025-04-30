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Дома с видом на море в Opcina Omisalj, Хорватия

виллы
68
2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 4 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
От отличного выбора недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien в хорошо развитом и проц…
$513,288
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
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