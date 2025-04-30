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Дома с гаражом в Opcina Omisalj, Хорватия

виллы
68
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
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Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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