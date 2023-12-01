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Дома в Opcina Mrkopalj, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка в Mrkopalj, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Mrkopalj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
MRKOPALJ - Luxury house in a fairy tale environment! For sale is a beautiful mountain oasi…
€250,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью в Mrkopalj, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью
Mrkopalj, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
We offer you a unique opportunity to become the owner of a beautiful family house located in…
€311,250
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Mrkopalj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Mrkopalj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, MRKOPALJ - A beautiful holiday house with a well-established business At the…
€462,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с парковка в Sunger, Хорватия
Дом 6 спален с парковка
Sunger, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, SUNGER- old house + 2 outbuildings + environment 9000m2 The house consists o…
€290,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Mrkopalj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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