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Дома с гаражом в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,83 млн
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Агентство
STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Среди отличных предложений недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продви…
$1,36 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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