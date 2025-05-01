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Дома с видом на море в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

10 объектов найдено
Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В предложении агентства Stan Grad Immobilien есть привлекательный дом, расположенный в район…
$1,00 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, доступной на северной Адриатике, Stan Grad Immobilien пред…
$1,47 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,83 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Агентство Stan Grad Immobilien в регионе Кварнер предлагает исключительный средиземноморский…
$1,53 млн
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STAN GRAD
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Дом 7 спален в Radici, Хорватия
Дом 7 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Из нашего разнообразного предложения недвижимости на хорватском побережье и в регионе Кварне…
$883,381
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STAN GRAD
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Дом 8 спален в Radici, Хорватия
Дом 8 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Высококачественная и отлично обслуживаемая жилая и коммерческая недвижимость продается, расп…
$2,27 млн
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STAN GRAD
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Дом 9 спален в Radici, Хорватия
Дом 9 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 570 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien на хорватском побережье, расположе…
$1,59 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Мы продаем дизайнерскую виллу с большим ландшафтным и изысканным садом и бассейном на участк…
$1,25 млн
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Среди отличных предложений недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продви…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
В богатом портфеле недвижимости агентства Stan Grad Immobilien на прекрасном острове Кварнер…
$618,276
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

с гаражом
Недорогая
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