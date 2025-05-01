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Квартиры с видом на море в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Radici, Хорватия
Квартира 1 спальня
Radici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Наше агентство предлагает хорошо оборудованную квартиру в исключительно привлекательном мест…
$243,496
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STAN GRAD
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Квартира 1 спальня в Radici, Хорватия
Квартира 1 спальня
Radici, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Среди широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, мы представляем дост…
$158,460
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Архитектурно поразительное здан…
$3,40 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 4 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Здание архитектурно привлекает …
$1,08 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
В предложении недвижимости Stan Grad Immobilien, расположенной в районе острова Крк, есть оч…
$894,707
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STAN GRAD
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

с гаражом
Недорогая
Элитная
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