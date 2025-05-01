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Квартиры с гаражом в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

трехкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Radici, Хорватия
Квартира 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Уникальная недвижимость для самых взыскательных покупателей. Архитектурно поразительное здан…
$3,40 млн
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Агентство
STAN GRAD
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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