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Жильё в Opcina Lastovo, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lastovo, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
€490,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Lastovo, Хорватия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Lastovo, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!!  Продается вилла, расположенная в привлекательном месте н…
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch

Параметры недвижимости в Opcina Lastovo, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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