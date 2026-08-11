Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Krasic
  4. Жилая

Жилье в Opcina Krasic, Хорватия

;
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Krasic, Хорватия
Дом 3 комнаты
Krasic, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
I26917 Кучер
$40,964
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Krasic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krasic, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I27046 Krašić
$106,281
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Krasic, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти