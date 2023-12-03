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Жильё в Opcina Krasic, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kucer, Хорватия
Дом 3 комнаты
Kucer, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
I26917 Kučer
€43,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Krasic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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