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Виллы в Opcina Karlobag, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Karlobag, Хорватия
Вилла 2 спальни
Karlobag, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€580,000
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Параметры недвижимости в Opcina Karlobag, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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