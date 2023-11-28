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15 объектов найдено
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Дом с гаражом, с парковка
Фажана, Хорватия
138 м²
2
ISTRIA, GALIŽANA Modern house with a sea view! For sale is a modern two-story house in a q…
€399,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
4
3
240 м²
2
ISTRIA, FAŽANA - Unique high-quality modern villa A beautiful modern villa of exceptional …
€2,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
3
2
180 м²
ISTRIA, FAŽANA- Beautiful secluded villa with sea view! Fažana is a picturesque little fis…
€1,13 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Valbandon, Хорватия
5
4
220 м²
1
ISTRIA, VALBANDON Beautiful apartment house! The municipality of Fažana is located on the …
€618,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Фажана, Хорватия
5
5
300 м²
ISTRIA, FAŽANA - A unique villa with a breathtaking view The municipality of Fažana is loc…
€2,30 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Valbandon, Хорватия
6
6
600 м²
ISTRIA, VALBANDON - Villa with pool, wellness and fitness Fažana municipality is located o…
€1,28 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
4
3
240 м²
2
ISTRIA, FAŽANA - Unique high-quality modern villa A beautiful modern villa of exceptional …
€2,20 млн
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Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Valbandon, Хорватия
4
4
320 м²
2
ISTRIA, FAŽANA - A picturesque little fishing village on the southwest coast of the Istrian …
€2,25 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Фажана, Хорватия
5
5
570 м²
1
ISTRIA, ŠTINJAN - Luxury villa with swimming pool Štinjan is a tourist resort in the north…
€1,56 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Фажана, Хорватия
2
2
145 м²
ISTRIA, ŠTINJAN - high-quality one-story house in a quiet street near the beach In a quiet…
€650,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Фажана, Хорватия
3
2
140 м²
2
ISTRIA, ŠTINJAN - Modern new building in a peaceful green environment near beautiful beaches…
€720,000
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Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Фажана, Хорватия
5
4
360 м²
2
A few minutes easy drive from the center of Fazana is an apartment house 360m2 on a fenced p…
€780,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Valbandon, Хорватия
2
2
134 м²
3
ISTRIA, FAŽANA Apartment on the ground floor with a pool! Just a few minutes' drive from t…
€540,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808
info@dux-nekretnine.hr
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
4
3
240 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Valbandon, Хорватия
4
5
320 м²
Живописная небольшая рыбацкая деревня на юго-западном побережье полуострова Истрия, недалеко…
€2,30 млн
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Параметры недвижимости в община Фажана, Хорватия
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