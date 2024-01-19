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Коммерческая недвижимость в Opcina Dubrovacko primorje, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная в Doli, Хорватия
Инвестиционная
Doli, Хорватия
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН ДУБРОВНИКА, УЧАСТОК С ВИДОМ НА МОРЕ ДЛЯ 6 РОСКОШНЫХ ВИЛЛ на территории Lifest…
€2,50 млн
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